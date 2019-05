publié le 16/05/2019 à 08:12

Emmanuel Macron répond à Angela Merkel. Dans une interview publiée mercredi 16 mai par plusieurs quotidiens européens, la Chancelière évoquait des "confrontations, des différences de mentalités" avec le président français."Rien d'anormal", assure l’intéressé.



"Je ne crois ni à la confrontation stérile, ni à l'entente stérile. Je crois à la confrontation féconde. C'est-à-dire on propose, on teste le partenaire et on essaye ensemble de bâtir un compromis. C'est ça notre histoire et c'est le cœur de notre relation", a indiqué Emmanuel Macron en conférence de presse mercredi 15 mai.

"C'est comme ça que nous avons avancé sur beaucoup de choses et que nous continuerons à le faire, avec le même esprit de construction et d'avenir qui nous anime la Chancelière Merkel et moi-même", a-t-il ajouté.

Invité exceptionnel de RTL ce jeudi 16 mai, Peter Altmaier, le ministre allemand de l'Économie et de l'Industrie, assure qu'"il ne s'agit pas de reproches" de la part d'Angela Merkel qu'il n'y a "pas de dégradation" de la relation entre les deux leaders européens.

