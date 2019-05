Relation Macron-Merkel : "Il n'y a pas de dégradation", dit Peter Altmaier sur RTL

publié le 16/05/2019 à 07:58

Une petite phrase qui n'est pas passée inaperçue. Dans une interview publiée mercredi 15 mai par des quotidiens européens, Angela Merkel reconnaît avoir des "confrontations" avec Emmanuel Macron, évoquant notamment des "différences de mentalité".



"Il ne s'agit pas de reproches", tempère d'emblée Peter Altmaier, le ministre allemand de l'Économie et de l'Industrie qui assure qu'il n'y a "pas de dégradation" entre les deux leaders européens.



Invité exceptionnel de RTL ce jeudi 16 mai, il explique : "Nous avons des sujets assez complexes. Il s’agit de se mettre d’accord sur la zone euro, sur l’avenir de l’UE, sur la coopération militaire (...) Ce qui compte, c'est de surmonter les obstacles et les problèmes. Et au sein du Conseil européen, c'est toujours le couple franco-allemand qui est en mesure de proposer des compromis équilibrés qui sont acceptables à la plus grande majorité".

Surtout que selon Peter Altmaier, les divergences entre les leaders français et allemands ont toujours existé. "Il y a toujours eu des petits cailloux (...) Ni les présidents français acceptent sans exception toutes les propositions allemandes, ni les dirigeants allemands n'acceptent l'ensemble des propositions françaises", poursuit-il.

Si certains leaders européens voient Emmanuel Macron comme un personnage arrogant, le ministre allemand dresse un portrait bien différent de son côté évoquant un chef d'État "très européen, très dévoué au multiculturalisme et très ouvert à la coopération franco-allemande". Et de conclure : "Je considère que ce président est une grande chance pour avancer en Europe".