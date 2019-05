publié le 16/05/2019 à 06:48

"Un tonnerre d'applaudissements pour Christiane Taubira !". C'est sous les acclamations que l'icône de la gauche a été accueillie mercredi 15 mai à Rouen, lors d'un meeting de campagne de Raphaël Glucksmann. Haie d'honneur, ovation, hommages, rien n'a été trop fort pour célébrer l'ancienne Garde des sceaux.



Quand elle monte à l'estrade, c'est pour tenter d'insuffler un peu de rêve et d'espoir à des militants usés par les défaites et les mauvais sondages : "La gueule de bois c'est fini, la convalescence aussi est finie. Nous avons retrouvé et récupéré toutes nos capacités", assure-t-elle à la tribune.

L'égérie Christiane Taubira a ensuite adoubé la tête de liste du Parti socialiste et de Place publique, encore novice. "Bienvenue dans la vie politique !". Chez les militants, le charme opère toujours : "Quand on l'entend on se tait et on écoute", confie l'un d'eux. Mais pour la majorité des sympathisants le constat est implacable : les personnalités de la trempe de Christiane Taubira sont trop rares.

