Plus de 800 ex-salariés Goodyear aux prud'hommes pour un procès hors norme

Le procès aux prud'hommes opposant plus de 800 ex-salariés de Goodyear à la direction de l'usine se tient au Zénith d'Amiens.

publié le 04/10/2018 à 15:18

La justice rendue dans une salle de spectacle. Ce jeudi 4 octobre, 847 ex-salariés de l'usine Goodyear d'Amiens réclament une indemnisation, estimant que leur licenciement était dépourvu de causes économiques sérieuses. Le procès se tient au Zénith de la ville, car le tribunal n'était pas assez grand pour accueillir tous les plaignants.



L'usine Goodyear d'Amiens avait fermé en 2014. À l'époque, le DRH et le directeur de production du site avaient été séquestrés en guise de protestation. Au total, ce sont 1.143 salariés qui avaient été licenciés.

Sous le faux ciel étoilé du Zénith, l'avocat des ex-Goodyear, implacable, égrène ses arguments. Chiffre d'affaire, vente de pneus... En 2014, l'année des licenciements, le groupe n'avait jamais fait autant de bénéfices - 2,5 milliards de dollars selon l'avocat. Et pourtant, la fermeture de l'usine française est décidée.



Les plaignants espèrent 4 ans de salaire par employé licencié

Sur scène depuis plus de trois heures, le décor est planté. Rideaux ouverts, lumières du plafond braquées sur des piles de dossiers, juges attablés face aux avocats en blouse noire... Dans la salle, semi-pénombre et fauteuils en velours, les spectateurs sont les anciens salariés de Goodyear. Totalement silencieux, certains sont venus en famille. Ce tribunal délocalisé doit se tenir jusqu'à ce soir.





En coulisses, hors de la salle, certains ancien salariés témoignent. Certains sont toujours au chômage, d'autres évoquent leurs camarades en dépression, des cas de suicides et de divorces, des tragédies humaines. Ils espèrent obtenir 4 ans de salaire en moyenne par salarié licencié.