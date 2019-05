publié le 15/05/2019 à 11:31

La question de savoir si Emmanuel Macron doit ou non s'impliquer dans la campagne des européennes ne se pose plus. Le président de la République semble avoir choisi une implication pleine et entière pour le scrutin du 26 mai prochain.



En effet, après avoir rendu une visite surprise aux membres de l'équipe de La République En Marche, Emmanuel Macron apparaît sur une affiche de campagne. Il ne s'agit pas ici de la partager avec Nathalie Loiseau, la tête de liste de la majorité présidentielle, mais bien d'être le seul présent. Cette affiche fait partie d'un ensemble de 11 affiches, parmi lesquelles une affiche officielle et dix affiches "sauvages". Les Français pourront la découvrir dès ce mercredi 15 mai.

La République En Marche temporise une éventuelle implication d'Emmanuel Macron dans la campagne. "Une manière de boucler la boucle", nous dit-on, après la tribune du président sur l'Europe publiée le 4 mars dernier. À noter que le chef de l'État apparaissait déjà sur la profession de foi présentée par la majorité.

Mais en s'affichant ainsi, de fait, Emmanuel Macron fait un pas supplémentaire dans la campagne européenne. Ira-t-il jusqu'à participer à un meeting ? Invitée du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, Nathalie Loiseau a assuré qu'elle serait "ravie" de voir Emmanuel Macron à l'un de ses meetings. Pour l'instant, la décision n'a toujours pas été tranchée du côté de la présidence.