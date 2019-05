Usain Bolt conseille sur RTL à Antoine Griezmann de rejoindre Manchester United

publié le 15/05/2019 à 17:10

Antoine Griezmann a officiellement annoncé qu'il allait quitter l'Atlético de Madrid à l'issue de la saison après cinq années de bons et loyaux services. Le choix du champion du monde français n'est pas passé inaperçu et a même retenu l'attention d'Usain Bolt, recordman du monde du 100 mètres, qui comprend sa décision : "Les footballeurs font leurs propres choix. Si vous voulez arriver à un certain niveau, il faut parfois changer de club, ce sont des choses qui arrivent".



Et l'ex-sprinteur a même un avis sur la destination que doit choisir le natif de Mâcon : "Quelquefois, il faut se lancer de nouveaux défis. Ce serait pas mal que Griezmann vienne à Manchester United."

Malgré les rumeurs insistantes qui envoient Antoine Griezmann au FC Barcelone, la star jamaïcaine, qui n'a jamais caché son amour pour les Red Devils, souhaite que l'international français (69 sélections) prenne la bonne décision : "J'espère qu'on pourra le convaincre d'aller plutôt ailleurs. J'ai de bons amis à Manchester et j'espère qu'on pourra le convaincre d'aller là-bas". Usain Bolt devrait avoir sa réponse dans les prochaines semaines.



Retrouvez l'intégralité de l'entretien d'Usain Bolt à 18h35, chez Marc-Olivier Fogiel.