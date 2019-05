publié le 15/05/2019 à 08:06

Alors que les élections européennes approchent, Bernard Tapie appelle les Français à se rendre dans les urnes le 26 mai prochain. "On est en danger. L’avenir de l’Europe, c’est l’avenir de la France. La France, c'est 5% du monde. On n’est rien si on sort de l’Europe", explique-t-il à l'antenne de RTL, ce mercredi 15 mai.



Sans nommer son adversaire, Marine Le Pen, Bernard Tapie tacle "le larron" de ces élections. "Les dés sont complètement pipés (...) Elle fait un autre pari qui trompe les électeurs. Elle fait le pari qu’on reste dans l’Europe et qu’on la change. Ça n’existe pas. C’est un pari perdant", indique-t-il.

Selon Bernard Tapie, Emmanuel Macron "est le maître du jeu parce que les acteurs ne sont pas encore entrés dans le jeu. À un moment donné vont se porter sur les listes du RN, ceux qui ont envie de faire perdre Macron", craint-il. À ceux qui reprochent au président de la République de dramatiser ce scrutin, Bernard Tapie leur répond : "Il ne faut pas dramatiser l'Europe mais la raconter comme elle est".