Même sans gravité, Usain Bolt reste le plus rapide

et AFP

publié le 13/09/2018 à 19:57

Qu'il ait les pieds sur terre ou non, Usain Bolt reste une légende. Et l'ancien athlète l'a une nouvelle fois prouvé, mercredi 12 septembre, en sprintant en apesanteur dans la carlingue d'un avion survolant la France. C'est pour les besoins d'une opération de communication menée par une marque de Champagne dont il est ambassadeur, qu'Usain Bolt s'est essayé au "zéro gravité" dans un Airbus "Zéro-G" prévu à cet effet.





L'appareil a décrit une série de paraboles pour se trouver en apesanteur sur plusieurs phases de 22 secondes. C'est alors que, pendant ces périodes, les invités du vol parti de Vatry (Marne), ont dégusté du Champagne - dont la bouteille a été adaptée pour permettre la dégustation dans ces conditions particulières - tout en assistant à la "course" d'Usain Bolt.

Ce dernier, qui a depuis ses huit victoires aux Jeux olympiques, délaissé les pistes rouges en 2017, n'a pas pour autant arrêté le sport. Il s'entraîne actuellement en Australie avec une équipe de football professionnel, avec laquelle il tente une reconversion. Après le sprint, le ballon rond, une carrière d'astronaute ?