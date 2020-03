publié le 16/03/2020 à 15:50

L'épidémie de coronavirus et la faible participation (38,7%) au premier tour des élections municipales dimanche 15 mars n'ont pas empêché quelques surprises.

Anne Hidalgo, candidate à sa réélection à la mairie de Paris, est arrivée largement en tête au terme du premier tour. La maire sortante et socialiste a obtenu 30% des voix. Derrière elle, la candidate des Républicains Rachida Dati, avec 22,72% des voix, elle qui avait pourtant remonté la pente en fin de campagne. Un sondage la donnait même en tête. Derrière elle, l'ex-ministre de la Santé et candidate En Marche, Agnès Buzyn, recueille 17,26% des voix. L'écologiste David Belliard a reçu pas loin de 12% des voix.

La candidate socialiste "appelle à l'unité et au rassemblement des écologistes, des progressistes, des humanistes, de toutes les femmes et de tous les hommes de bonne volonté pour que triomphe l'écologie, les valeurs de solidarité et d'entraide que nous partageons. Unis, nous serons à même d'affronter les crises qui s'annoncent."

La gauche en tête à Marseille

À Marseille, la gauche marque aussi son territoire. Michèle Rubirola est arrivée en tête du premier tour du scrutin avec 23,44% des voix. Elle devance Martine Vassal des Républicains avec 22,32% des voix. Marseille était dirigée par Jean-Claude Gaudin (centre droit) depuis 1995. Le Rassemblement National avec Stéphane Ravier, à qui l'on prédisait un très gros score, arrive en troisième position avec 19% des voix.

Lors du précédent scrutin en 2014, Jean-Claude Gaudin était arrivé en tête (42,39%) devant le candidat socialiste Patrick Menucci (31,09%) et Stéphane Ravier (24,51%).

Philippe en ballotage

Édouard Philippe, premier ministre, ancien maire du Havre et à nouveau candidat dans sa ville est mis en ballotage à l'issue de ce premier tour des municipales, maintenu malgré l'épidémie de coronavirus en France.



Lors du précédent scrutin en 2014, Édouard Philippe (UMP) l'avait emporté avec 52 % des voix dès le premier tour. Cette fois-ci, Édouard Philippe enregistre 43,59% des votes, et il devance le candidat communiste-La France insoumise Jean-Paul Lecoq qui est crédité de 35,87% des suffrages exprimés. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, Le Havre va connaitre un second tour (si celui-ci est maintenu, ndlr).

À Lyon, les Verts en tête

À Lyon, dimanche 15 mars, Grégory Doucet (Europe Écologie-Les Verts; 29%) devance largement Étienne Blanc (LR, 16,7%) et Yann Cucherat (LaREM, 14,9%). Lors du précédent scrutin en 2014, Gérard Collomb (à l'époque PS, aujourd'hui LaREM), candidat l'avait emporté avec 50,64% des voix devant Michel Havard (UMP; 34,24%) et Christophe Boudot (FN; 10,34%).



Le gouvernement n'a pas annoncé pour le moment, malgré l'épidémie de coronavirus, de report du second tour prévu dimanche 22 mars. Emmanuel Macron prendra la parole, lundi 16 mars, à 20h. Peut-être annoncera-t-il des mesures de confinement général à l'égard de tous les Français ?