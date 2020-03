publié le 16/03/2020 à 08:17

Comme annoncé dans les sondages, le premier tour des élections municipales a été l'occasion pour les écologistes de renforcer leur position, après leur troisième place surprise lors des élections européennes. Mais pour Yannick Jadot, l'heure n'est pas à l'analyse des résultats. Le député européen EELV demande à Emmanuel Macron et Edouard Philippe de "réunir dès ce matin les représentants des forces politiques", sur la tenue ou non d'un second tour du scrutin, pour faire face au coronavirus.

Invité à l'antenne de RTL, le représentant politique demande une "transparence complète sur les avis scientifiques avec le report du second tour, tout en maintenant le premier tour". "On sait que l'on va avoir beaucoup de décès et une situation économique terrible", déclare-t-il.

D'après lui, le duo exécutif a commis une erreur en organisant le premier tour. "Ce qui a été gênant, c'est la confusion entre Emmanuel Macron et Edouard Philippe, au plus haut sommet de l'Etat sur la tenue ou non du premier tour (...) Le président a donné le ton ferme mais après on a eu des ajustements du ton présidentiel", ajoute Yannick Jadot, en référence à l'allocution présidentielle du 12 mars dernier.