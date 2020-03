Coronavirus : ce que prévoit le confinement total

et AFP

publié le 16/03/2020 à 05:59

Vers la mise en quarantaine totale ? Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé, samedi 14 mars, la fermeture des établissements "non essentiels" à la vie quotidienne, soit les bars, commerces, cafés, cinémas et discothèques. Pour mieux comprendre ce qu'est une mesure de confinement, zoom sur les modèles italien et espagnol qui ont déjà mis en place des mesures strictes.

Dans la foulée des annonces d'Edouard Philippe, le directeur de la Santé Jérôme Salomon a indiqué que la France était passée au stade 3 de l'épidémie. Ce stade signifie que le virus circule désormais sur l'ensemble du territoire. Tous les commerces sont donc touchés par cette fermeture à l'exception des magasins alimentaires, pharmacies, banques, bureau de tabac ou encore stations-essence, a précisé samedi soir le Premier ministre.

L'Italie, quant à elle, très durement touchée par le Covid-19, est en quarantaine totale depuis le 9 mars, au soir, et jusqu'au 3 avril. Le gouvernement italien a pris cette disposition au vu de l'ampleur de la crise sanitaire. Depuis, le décret "Lo resto a casa" ("je reste à la maison") restreint considérablement les déplacements, rapporte LCI.

Total confinement en Italie

Les habitants de l'ensemble du territoire sont autorisés à sortir uniquement pour des "impératifs professionnels dûment vérifiés" et "des situations d’urgence, pour des raisons de santé". Un formulaire, disponible sur le site du gouvernement, doit être rempli avant de sortir sous réserve d'une amende de 206 euros et d'une peine de 3 mois d'emprisonnement.

"Il faut une raison précise et valable pour sortir : acheter à manger, aller à la pharmacie ou aller travailler", indique Anna, une jeune française installée à Milan, contactée par RTL. "Il y a des policiers qui patrouillent en voiture et à pied, ils demandent aux gens ce qu'ils font dehors. Si tu n'as rien pour te justifier, ils te donnent une amende", poursuit-elle.

Théoriquement, il est possible de pratiquer une activité sportive, dehors, mais en réalité, cela ne se passe pas comme ça, précise la jeune femme. Dans les supermarchés, les clients rentrent au compte goutte, en fonction de la taille du magasin. Ils font la queue devant l'établissement et doivent respecter une certaine distance de sécurité.

En Espagne, une quarantaine quasi totale

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a aussi annoncé, samedi 14 mars, une quarantaine quasi-totale de l'Espagne. Les habitants ne peuvent sortir de chez eux que pour aller travailler ou d'autres raisons de première nécessité comme acheter à manger.



"L'interdiction de circuler dans les rues (...) est à suivre obligatoirement à partir d'aujourd'hui", a déclaré M. Sanchez lors d'une allocution à la télévision. Cette annonce s'inscrit dans le cadre de l'état d'alerte décrété pour quinze jours dans le pays.



Le Premier ministre socialiste a indiqué par ailleurs que l'ensemble des commerces n'étant pas de première nécessité seraient fermés dans l'ensemble du pays. Ces mesures étaient déjà prise dans plusieurs régions comme la région de Madrid, la plus touchée par l'épidémie.