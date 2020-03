publié le 16/03/2020 à 10:43

Dans le Grand-Est où l'épidémie a de l'avance, les services de réanimation sont déjà au bord de la rupture. Quatre patients sur dix qui arrivent aux urgences sont hospitalisés. Dans ce cabinet médical de Strasbourg, on craint pour les prochains jours.

Cette médecin a vu débarquer le premier patient il y a 15 jours, sans masque, sans idée de ce dont il souffrait et la semaine passée, du lundi au vendredi, le nombre de patients a augmenté chaque jour. "C'est simple, c'est passé de deux à 18, donc multiplié par neuf. J'ai confiné une famille complète pour la première fois mercredi", explique-t-elle.

"Le problème c'est de convaincre les gens qu'ils doivent être totalement confinés, là ils ne comprennent pas", poursuit-elle. La vie au cabinet au cabinet s'est totalement transformée et compliquée. "Pour chaque patient qu'on voit, on a des masques tout le temps et on désinfecte le lecteur de carte vitale, le lecteur de carte bancaire, toute la surface du bureau, tous les objets qu'on utilise", explique la médecin. "Je n'ai jamais eu de crise pareille dans ma carrière et je ne pensais jamais en avoir une comme ça".

