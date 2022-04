Édouard Philippe souhaite avoir des députés en juin prochain, mais Emmanuel Macron ne veut pas encore en parler. Les deux hommes ne se sont pas parlés depuis la réélection du second à la présidence de la République, dimanche 24 avril. Cela ne fait qu’un peu plus de 48 heures, mais c’est déjà long, très long, car les élections législatives (12 et 19 juin) se préparent à toute vitesse.

Ni le Président, ni l’ancien Premier ministre ne veut donner l’impression qu’ils négocient. Mais aucun des deux n’a vraiment les moyens d’une guerre ouverte en tout début de quinquennat. Les premiers pas d’un mandat ont toujours profondément marqué les quinquennats. Les premières lois et les premières escarmouches sont difficiles à faire oublier.

Emmanuel Macron s’occupe bel et bien de l’élection des députés. C’est lui qui va valider les 577 candidatures de la majorité, sur lesquelles a travaillé le fidèle Richard Ferrand. Et ça progresse, sans Édouard Philippe. Si le Modem est visiblement heureux de son sort, Horizons, le parti de l’ancien Premier ministre, est dans cette phase hors-jeu. L'intéressé a prévenu mardi 26 avril devant le bureau politique de sa jeune formation politique : "Horizons n’est tenu par aucun accord, si nous ne sommes pas autour de la table".

"Loyal mais libre"

Autrement dit, toutes les ententes entre En Marche et le Modem ne valent pas pour Horizons. Si cela se passe mal, ce que personne ne souhaite bien entendu, Édouard Philippe se sent libre de présenter des candidats où il l’entend.

Édouard Philippe qui se sent libre, cela rappelle sa formule "loyal mais libre". Et dans cette formule, ce n’est ni "loyal", ni "libre" qui sont les plus importants mais le "mais", qui signifie donc que la loyauté ne l’empêche pas d’être libre. Et pour être libre Édouard Philippe veut des députés à l’Assemblée nationale.

35 élus est un chiffre qui circule dans la majorité, de quoi avoir un groupe, être entendu, avec des financements pour faire vivre son parti. Car Édouard Philippe assume de faire un bon vieux parti à l’ancienne, un parti qui réfléchisse et qui produise des idées... pas comme En Marche ou le Modem, qui ne font rien.

2027 en ligne de mire

Horizons, le parti tout neuf et à l’ancienne d’Édouard Philippe a bien l’intention de suggérer des lois et de dire comment il voit les choses, comme par exemple pour la réforme des retraites. Horizons, c’est pour voir loin... Il doit aussi préparer un projet présidentiel, pour 2027, dans cinq ans.



Car c’est donc cela le vrai sujet : les ambitions d’Édouard Philippe pour 2027. Quand Emmanuel Macron le voit, cela doit lui rappeler qu’un jour quelqu’un lui prendra sa place. Voilà pourquoi le chef de l’État n’est pas disposé à simplifier la vie de son ancien Premier ministre. Et dans l’entourage d’Emmanuel Macron, c’est la même ligne. Très ironiquement, l’un des plus fidèles du Président m’a confié : "Je souhaite à Édouard Philippe d’être le premier Juppéiste à réussir".