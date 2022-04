VIDÉO - Édouard Philippe éclate de rire face à Philippe Caverivière

Invité de RTL ce mercredi 21 avril, Édouard Philippe a évoqué le débat de l'entre-deux-tours face à Alba Ventura. Puis, il est resté pour la chronique de Philippe Caverivière. L'humoriste a présenté Édouard Philippe comme "le futur président 2027" ou encore "barbe blanche". Il ne suffira alors que quelques minutes à Édouard Philippe pour éclater de rire aux blagues de Philippe Caverivière.

"La dame qui traduisait Marine Le Pen, en bas à droite, pour les sourds et malentendants, elle faisait de la brasse coulée la pauvre. Le grand bleu. Dos crolé et nage indienne", commence Philippe Caverivière au micro de RTL. L'ancien Premier ministre s'essuie alors les yeux en se pliant de rire face à son micro.

"Il y a vraiment des gens qui hésitent entre voter Macron ou Marine Le Pen ? C'est comme si je vous disais j'hésite entre m'inscrire dans un club de ping-pong et changer de sexe et m'appeler Françoise. Vous me diriez : c'est deux beaux projets mais très différents. Ou alors change de sexe et joue au ping-pong avec" continue l'humoriste Philippe Caverivière sous les rires du maire du Havre. La suite de la chronique a de nouveau fait éclater de rire Édouard Philippe à de nombreuses reprises.