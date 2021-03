Édouard Philippe entretient le suspens… et prépare son avenir

publié le 24/03/2021 à 08:13

Édouard Philippe sortira un livre dans quelques jours dont nous ne savons presque rien. Il critique les décisions sanitaires du gouvernement pour sa ville, le Havre, et il voit beaucoup de monde.

Tous ces faits n’ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres mais, additionnés, ils peuvent suffire à entretenir un doute chez certains et un espoir chez d’autres : et si l’ancien Premier ministre était candidat en 2022 ?

Hypothèse sérieuse ou politique fiction ? Les deux… C’est de la politique fiction parce qu’il faut une condition et pas des moindres pour que nous retrouvions Edouard Philippe dans la course à la présidentielle : qu’Emmanuel Macron ne soit pas sur la ligne de départ. Une éventualité que le chef de l’État a évoquée lors d’une interview en décembre dernier sur Brut…

Edouard Philippe pourrait être un candidat de substitution. C’est une hypothèse sérieuse et pas démentie parce qu’il "fait beaucoup de politique" reconnait un de ses amis. Ils voient du monde, beaucoup de monde. Hier, par exemple, il a déjeuné avec l’ancien Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve comme le révèle Politico ce matin. Ils voient aussi des élus chez Les Républicains, Bruno Retailleau prochainement, des ministres, des maires dans toute la France…

"Rien ne se passe jamais comme prévu"

Il rencontre des élus mais pas seulement. Édouard Philippe tisse un réseau et il a des fidèles prêts à retravailler pour lui au moindre signal. Et il a aussi prévu beaucoup d’interviews pour la sortie de son livre. Il devrait encore faire la démonstration de l’hyper-maîtrise de ses apparitions et de son sens de l’esquive. "Il ne ferme jamais une porte", résume un responsable de la majorité de quoi, du haut de ses sondages insolents, en excéder plus d’un.

Chez les fidèles d’Emmanuel Macron, il y a deux attitudes. Ceux qui se disent qu’Édouard Philippe ne fera jamais rien contre le président. "L’ancien Premier ministre n’est pas quelqu’un qui se bat, c'est quelqu’un qui attend que les circonstances lui soient favorables…", tacle un autre responsable de la majorité qui ajoute "il tient d’Alain Juppé". Ceux-là dans l’entourage du président ne sont pas les plus inquiets. D’autres sont plus méfiants et se demandent si Edouard Philippe est si loyal que ça. "Va-t-il jouer les rabatteurs ? Finir de déstabiliser la droite ou monter sa petite boutique ? Mystère", s’interroge un stratège de la macronie.

François Hollande avait coutume de dire "rien ne se passe jamais comme prévu". Son accession à l’Élysée, comme la fin de son quinquennat, lui ont donné plus que raison. Voilà pourquoi il existe un recours Édouard Philippe "si rien ne se passe comme prévu"...