Un an de la mort de Chirac : "Il est bon de ne pas oublier", dit Alain Juppé

publié le 26/09/2020 à 21:01

Il y a un an jour pour jour que Jacques Chirac est décédé. Les hommages à l'ancien président se sont poursuivis aujourd'hui, un an après sa disparition. Alain Juppé, "le meilleur d'entre nous", dixit l'ancien chef de l'État, était à Bordeaux ce samedi, pour une signature de son livre hommage Mon Chirac, Une amitié singulière.

Alain Juppé évoque cette triste journée au micro de RTL : "C'est un événement marquant, je me souviens de cette journée où une très forte émotion populaire s'est levée, non seulement en France, mais vous l'avez vu, à travers la planète entière", témoigne l'ancien maire de Bordeaux.

"J'étais très heureux avant-hier de participer au très bel hommage que l'Assemblée nationale a rendu à Jacques Chirac, vous voyez que le souvenir dure puisqu'une plaque à son nom a été installée sur le siège qu'il occupait à l'Assemblée nationale", rapporte Alain Juppé.

L'ex-maire de la ville de Bordeaux et grand ami de Jacques Chirac, tient à saluer son engagement : "Il est bon de ne pas oublier parce que, au-delà de notre histoire commune, Jacques Chirac est encore porteur d'idées et de perspectives pour l'avenir. D'abord la planète, n'oublions pas que c'est grâce à lui que la charte du développement durable est aujourd'hui inscrite dans nos institutions", a-t-il précisé, avant d'ajouter : "ce que je retiens aussi de son message c'est le combat qu'il a mené pour quelque chose qui porte un nom barbare, qu'on appelle le multilatéralisme. C'est-à-dire l'idée qu'il faut régler les conflits par la discussion et pas par la guerre, un message d'une brûlante actualité", a conclu Alain Juppé.