L'art de la méthode. Au-delà du fait d'être "le président de toutes et de tous", Emmanuel Macron a entrouvert la porte à ce que pourrait être la ligne directrice de son second mandat. Au Champ de Mars face à ses sympathisants le 24 avril, le président réélu a assuré que "cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève".

Le président de la République répondait directement à ses détracteurs. Durant son quinquennat et plus précisément durant la campagne électorale, la classe politique et les partenaires sociaux ont fustigé le manque de discussions et de concertations. Plus généralement, ses adversaires ont dénoncé la verticalité du pouvoir exercé par Emmanuel Macron.

Mais ça c'est de l'histoire ancienne. Le président réélu a assuré que sa "méthode" sera "refondée". Mais en quoi va-t-elle consister ?

Commission transpartisane, référendum et consensus

Avant le résultat de l'élection présidentielle et de sa réélection, Emmanuel Macron détaillait la nouvelle version de son mode opératoire. "Ma proposition, c’est de pouvoir mettre en place une commission transpartisane avec toutes les sensibilités politiques, qui puisse ensuite soumettre aux deux assemblées une proposition de réforme de notre Constitution pour précisément la renouveler et l’améliorer", expliquait-il sur France 2.

A en croire un ministre, la méthode vantée par Emmanuel Macron "pourrait passer par davantage de consultations". "Pourquoi pas des référendums, des concertations locales et de consensus avec les différents acteurs", a-t-il ajouté.