Une campagne de l'entre-deux-tours marquée par la crainte d'une abstention record. Après le premier tour des élections régionales, les candidats ont tenté de remobiliser leurs électeurs ce dimanche 27 juin. La participation au second tour des élections régionales et départementales s'établit à 27,89% à 17 heures en France métropolitaine. Soit un point de plus qu'au premier tour (26,72%) et en chute libre par rapport aux régionales de décembre 2015 (50,54%) et aux départementales de mars 2015 (41,92%), selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.

Le premier tour a vu les présidents sortants majoritairement faire la course en tête. Le Rassemblement national a néanmoins réalisé un score en baisse par rapport à 2015. Une seule région, contre 5 en 2015, a vu l'un des représentants du parti de Marine Le Pen sortir en première position : la Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec Thierry Mariani.

La République En Marche a également montré son manque d'ancrage territorial, en se faisant éliminer dès le premier tour dans quatre territoires : les Hauts-de-France, l'Occitanie et l'Auvergne Rhône-Alpes, ainsi qu'en Corse. Mais rien n'est joué, car le second tour est aussi le moment des alliances entre de nombreuses listes.

18h52 - Des 13 régions métropolitaines, la Provence-Alpes-Côte-d'Azur est la seule à connaître un duel qui s'annonce très serré, entre Thierry Mariani et Renaud Muselier, avec un rebond de deux points de participation au second tour.



18h45 - Emmanuel Macron a martelé le fait qu'il ne souhaitait pas que des conclusions nationales soient tirées des résultats des élections régionales. Mais selon nos informations, le président de la République sera attentif aux scores ce dimanche.

18h28 - Le second tour des élections régionales a donné lieu à des alliances et des fusions de liste. Voici le point sur les matchs à suivre.

18h20 - FOCUS PACA : cette région est le théâtre du seul duel de ce second tour entre le président LR sortant Renaud Muselier et la tête de liste RN Thierry Mariani. Les deux hommes se connaissent bien et ont nourri une longue amitié depuis le début de leur carrière. Retour sur une amitié transformée en guerre fratricide.

18h11 - FOCUS ÎLE-DE-FRANCE : la présidente LR Valérie Pécresse bataille pour sa réélection. Elle a reçu des soutiens inattendus de la part de Jean-Paul Huchon et Manuel Valls. Objectif : contrer l'alliance entre les Verts, le PS et la France insoumise.



Valérie Pécresse est arrivée à son QG de campagne à Paris vers 18 heures.

17h54 - La mobilisation, même légèrement supérieure, ne devrait pas "bouleverser le rapport de forces établi au premier tour", anticipe Romain Pasquier, directeur de recherche au CNRS auprès de l'AFP.



