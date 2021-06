Régionales : entre Muselier et Mariani, une amitié vieille de 30 ans transformée en rivalité

Aux antipodes. Renaud Muselier et Thierry Mariani s'affrontent pour le second tour des élections régionales en PACA qui aura lieu le dimanche 27 juin. L'un est membre du parti Les Républicains, l'autre l'a quitté avec fracas pour le Rassemblement national. Le premier a tenté une alliance avec la majorité présidentielle, le deuxième a sauté le pas pour rejoindre l'extrême droite.

Les deux candidats ne se seront pas épargnés durant cette campagne, s'envoyant des scuds lors des débats avant le premier tour. "J'ai été ministre, vous n'avez été que secrétaire d'État", lançait le candidat RN au président sortant. Ce dernier qui a rappelé à plusieurs reprises les voyages de Thierry Mariani en Syrie pour "baiser la babouche du grand mufti sous le portrait de Bachar al-Assad".



Ils ont ensemble été au RPR, puis à l'UMP et enfin aux Républicains. Deux parcours politiques qui se sont entrecroisés à plusieurs reprises pour finalement s'opposer.

Du RPR aux Républicains

Renaud Muselier et Thierry Mariani appartiennent à la même génération politique. Le candidat et tête de liste RN résumait leur relation dans les colonnes du Figaro en janvier dernier : "On s’estime beaucoup, mais c’est comme au rugby, bien aimer l’équipe en face ne dispense pas d’aller sur le terrain et jouer le match. Deux lignes politiques vont s’affronter !"

Même génération, même parti et parcours politique similaire. "Avec Muselier, on a quasiment le même parcours, reconnaissait Thierry Mariani auprès de Nice Matin. On se connait depuis le début des années 1980, il représentait les jeunes RPR des Bouches-du-Rhône et moi ceux du Vaucluse". En 1993, ils deviennent tous les deux députés. "On a tous les deux été membres du gouvernement, moi avec Sarkozy (ministre des Transports 2010-2012) et lui avec Chirac (secrétaire d'État aux Affaires étrangères 2002-2005)", rappelle Thierry Mariani.

On a été fabriqué dans le même moule. C’est trente ans de vie commune Renaud Muselier dans "Le Figaro"

Quant à Renaud Muselier, le président LR sortant était bien conscient d'être dans une situation délicate. "Ça ne m’arrange pas. Humainement, ce sera compliqué. On a été fabriqué dans le même moule. C’est trente ans de vie commune. Aujourd’hui, le retrouver contre moi, ça fait un petit choc", expliquait-il au Figaro.

Non seulement leurs parcours se croisent mais les deux hommes politiques opèrent sur les mêmes terres, en PACA. En 1993, Thierry Mariani devient député du Vaucluse et Renaud Muselier, adjoint au maire de Marseille Jean-Claude Gaudin en 1995. C'est sûrement cette proximité d'antan qui fait que trente ans plus tard, tous les coups sont permis.