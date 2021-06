Résultats élections régionales 2021 à La Réunion : Huguette Bello en tête

Les premières estimations des résultats du second tour des élections régionales à La Réunion sont tombées. Huguette Bello, candidate de l'union de la gauche, arriverait en tête du scrutin avec 50,9% des voix selon nos confrères de la 1ère. Son concurrent Didier Robert, pourtant arrivé en première position dimanche dernier, est derrière avec 49,1% des suffrages.

>> Suivez l'élection régionale minute par minute dans notre direct.

Au premier tour, le divers droite Didier Robert, président sortant, a terminé en tête avec 31,09% des suffrages, dans un contexte de forte abstention (63,56 %). Il a été condamné le 21 mai dernier à 15 mois de prison avec sursis et à trois ans d'inéligibilité dans une affaire de prise illégale d'intérêt. Il a cependant fait appel, ce qui lui a permis de mener cette campagne.

Huguette Bello, la maire divers gauche de Saint-Paul (ouest de l'île) et Ericka Bareigts la maire PS de Saint-Denis se plaçaient respectivement en deuxième et troisième position avec 20,74% et 18,48%. Sur les 11 listes en lice, ces trois candidats sont les seuls à pouvoir se maintenir au second tour dans cette île de l'Océan Indien.