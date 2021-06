Résultats élections régionales 2021 en Pays de la Loire : Christelle Morançais (LR) en tête

La présidente sortante Les Républicains Christelle Morançais devance de 16 points le candidat écologiste Matthieu Orphelin (ex-LREM) et le socialiste Guillaume Garrot à l'issue du premier tour des élections régionales dans les Pays de la Loire, selon une première estimation d'un institut de sondage.

La tête de liste LR obtiendrait 34,1% des suffrages, loin devant Matthieu Orphelin (18,4%) et Guillaume Garrot (18,4% également). Les candidats Hervé Juvin pour le Rassemblement National et François de Rugy pour LREM/MoDem recueilleraient respectivement 11,9% et 11,1% selon un sondage de l'institut Ipsos/Sopra Steria.

Les listes des candidats au premier tour en Pays de la Loire :

Christelle Morançais - "Aimer et agir" (LR)

Guillaume Garot - "Le printemps des Pays de la Loire" (PS)

Hervé Juvin - "Pour une région qui vous protège" (PL)

Mathieu Oprhelin - "L'écologie ensemble : solidaire et citoyenne" (EELV-LFI)

François de Rugy - "La région de tous les progrès" (LaREM)

Cécile Bayle de Jessé - "Debout les Pays de la Loire" (DLF)

Eddy Le Beller - "Faire entendre le camp des travailleurs" (LO)

Linda Rigaudeau - "Un nôtre monde" (DIV)

En 2015, la liste LR de Bruno Retailleau a remporté les élections régionales en Pays de la Loire (42,70%), obtenant 54 sièges au Conseil régional. La liste PS menée par Christophe Clergeau (37,56%) a remporté 26 sièges.