Résultats élections régionales 2021 en Nouvelle-Aquitaine : Alain Rousset (PS) en tête

Le président sortant Alain Rousset est arrivé largement en tête au premier tour des régionales en Nouvelle-Aquitaine, ce 20 juin, avec sa liste "Nos territoires, nos énergies". Selon les premières estimations, il a remporté 28,6 à 30,1% des voix devant la candidate RN Edwige Diaz (entre 17,4 et 17,9%), la candidate MODEM-LaREM Geneviève (entre 13,6 et 15,6%) et l'écologiste Nicolas Thierry ( entre 11,5 et 12,2%) selon les instituts Ifop Fiducial pour TF1/LCI et Ipsos pour France Télévisions, Radio France et la Chaîne parlementaire.

Les listes des candidats au premier tour en Nouvelle-Aquitaine :

Alain Rousset - 'Nos territoires, nos énergies" (PS-PCF-PRG)

Nicolas Florian - "Droite et centre autour de Nicolas Florian"" (LR)

Edwige Diaz - "La Nouvelle-Aquitaine avec Edwige" (RN)

Nicolas Thierry - "Nos terroirs, notre avenir" (EELV)

Geneviève Darrieussecq - "L'Union fait la région" (MODEM-LaREM)

Eddie Puyjalon - "Le mouvement de la ruralité, Résistons avec Jean Lassalle" (LMR-RES)

Clémence Guetté - "On est là" (LFI)

Guillaume Perchet - "Faire entendre le camp des travailleurs" (LO)

En 2015, la liste PS d'Alain Rousset a remporté les élections régionales en Nouvelle-Aquitaine (44,27%), obtenant 107 sièges au Conseil régional. La liste LR menée par Virginie Calmels (34,06%) a remporté 47 sièges.