Régionales en Paca : Thierry Mariani dénonce "des alliances contre-nature"

Arrivé en tête au premier tour des élections régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur dimanche 20 juin, le candidat soutenu par le Rassemblement national Thierry Mariani a dénoncé ce mardi 22 juin sur RTL le front républicain qui s'organise contre sa candidature avec le retrait du candidat de la liste de rassemblement de la gauche Jean-Laurent Félizia au profit du président sortant Renaud Muselier. "Des alliances contre nature pour empêcher les électeurs de s'exprimer", selon lui.

Le candidat soutenu par le RN estime que son adversaire est le candidat des "compromissions". "Maintenant, les choses sont claires, estime Thierry Mariani. "Renaud Muselier est allé chercher et a obtenu le soutien du Parti socialiste du Parti communiste, de ces écologistes qui, on le voit dans les mairies, refusent les sapins de Noël, les crèches et le Tour de France. On a le candidat désormais qui représente à la fois Macron, les Républicains, Agir, le MoDem, le PS et le PC".

Déterminé à capitaliser sur sa courte avance pour devenir dimanche le premier président de région issu du Rassemblement national, Thierry Mariani assure qu'il ne fera "aucune compromission avec (ses) adversaires" en cas de victoire. "S'il est élu, Renaud Muselier appliquera le programme de qui?", s'interroge-t-il. Moi, je ne ferai aucune compromission avec mes adversaires. (...) Je ne vais pas chercher les socialistes, les communistes, les écolo dingos. Je suis le seul à proposer une autre politique, sans compromission ni arrangement."