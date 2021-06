Régionales : les jeunes ont "perdu l'intérêt pour la politique"

L'analyse les résultats des élections régionales et départementales de ce dimanche 20 juin ne peut se faire sans aborder la question de l'abstention, notamment celle des plus jeunes. Gros plan sur le vote jeune ce mardi à Cergy, dans le Val-d’Oise. Dans cette banlieue, très peu de jeunes sont allés voter, et ça se vérifie dans le centre-ville, les quartiers sensibles ou même à l’université.

C'est le même discours qui revient à chaque fois : "Les politiques ne nous écoutent pas, ou ne servent à rien", disent-ils. "On était hyper connecté pendant un moment et on n'était même pas au courant qu'il y avait une élection. C'est vraiment qu'on a perdu l'intérêt pour la politique. J'ai pas envie de donner du temps pour ça, là on essaie de trouver un travail et tout ça, donc on n'y pense pas forcément", explique Ryan, qui n'a pas été voter dimanche. "C'est pas qu'ils nous aident pas, mais c'est que parfois on ressent que c'est vraiment une petite guéguerre entre eux", souligne pour sa part Karim.

Dans ce groupe de cinq jeunes hommes de 20 ans, deux sont à la recherche d'un emploi depuis quelques mois, avec un sentiment d'abandon qui s'est accentué pendant la crise sanitaire : "Ça a pu jouer un peu le fait de se sentir délaissé, parce qu'on se dit 'bon, il n'était pas là la dernière fois, qu'est-ce qui me dit que la prochaine fois il sera là si je m'investis ?'", confie l'un d'entre eux.