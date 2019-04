publié le 25/04/2019 à 16:30

À partir de 18 heures ce jeudi 25 avril, Emmanuel Macron se livrera à la première conférence de presse depuis le début de son quinquennat. Un moment très attendu, puisque c'est à cette occasion que le chef de l'État fera ses annonces post-grand débat.



Une allocation était normalement prévue à cet effet la semaine précédente, mais avait été reportée à cause de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Cela fait plusieurs jours que le Président planche sur son intervention. S'il se prépare à dévoiler ses mesures aux Français, il sait qu'il sera interrogé sur l'affaire Benalla, le passé de Nathalie Loiseau et d'autres sujets qui fâchent.

Le chef de l'État a un objectif : donner un nouvel élan a son quinquennat, pas question de tomber dans le catalogue de mesures. "Il veut donner du sens et un cap", assure son entourage. Très attendue, cette conférence de presse s'annonce donc cruciale pour la fin de son quinquennat.

17h43 - Le sort de l'ENA est également entre les mains d'Emmanuel Macron. Une éventuelle suppression de l'École nationale d'administration avait été évoquée par la présidence.



17h34 - Parmi les sujets qui doivent être abordés, des clarifications sont notamment attendues sur un possible allongement de la durée du travail pour financer la dépendance et le grand âge.



17h26 - Emmanuel Macron débutera la conférence de presse par une déclaration d'une vingtaine de minutes qui "donnera des perspectives et un cap", selon la présidence. Puis il entrera dans le détail des mesures en répondant aux questions des journalistes.



17h14 - 320 journalistes seront présents pour cette conférence de presse organisée dans la salle des fêtes de l'Élysée. Ils feront face au président, installé derrière un bureau blanc comportant une bande bleu blanc rouge.

Voici la salle des fêtes de l’Elysee où débutera à 18h la première conférence de presse du quinquennat. Emmanuel #Macron va présenter ses mesures prises à l’issue du #GrandDebatNational et répondre aux questions des journalistes (300 sont accrédités selon la présidence) pic.twitter.com/HafEdh11Gf — Laure Cometti (@la_comete) 25 avril 2019

16h48 - C'est la première fois que le chef de l'État se livre à cet exercice, qui s'est parfois révélé périlleux pour certains de ses prédécesseurs.





