Conférence de presse : Macron "aime ce genre d’exercice", dit Alba Ventura

publié le 25/04/2019 à 09:05

L’exercice est inédit, l'enjeu important. C'est ce jeudi 25 avril à 18 heures qu'Emmanuel Macron donnera la première conférence de presse de son quinquennat. Le président de la République doit notamment dévoiler les mesures issues du grand débat après plusieurs semaines de crise et de tension avec le mouvement des "gilets jaunes".



La plupart des mesures ont d'ailleurs fuité dans la presse ces derniers jours. Alors, ce n’est pas la presse qu'Emmanuel Macron doit convaincre ce soir, ce sont les Français. Les journalistes sont là pour aller plus loin dans le détail des mesures mais le propos du Chef de l’État sera en direction de ses concitoyens.

L’exercice est d’autant plus difficile que les Français émettent des opinions, des sentiments contradictoires. C’est d'ailleurs ce qui saute aux yeux dans l’enquête du journal Le Monde . C’est intéressant parce que le journal a listé toutes les mesures qu’Emmanuel Macron devait présenter la semaine dernière et toutes ces mesures sont plébiscitées.

Les Français sceptiques face aux mesures

Que ce soit la suspension des fermetures d’écoles et hôpitaux pendant le quinquennat, ou la réindéxation des petites retraites, une nouvelle étape de la décentralisation, la mise en place d’une prime mobilité, la suppression de l’ENA, la réduction du nombre de parlementaires et même une dose de proportionnelle, les réponses des sondés sont très favorables pour toutes ces mesures.



Et pourtant, lorsqu’on leur demande s’ils ont le sentiment que le grand débat va permettre d’améliorer la situation du pays, les Français disent "Non" à 76% et en ce qui concerne leur propre situation, ils disent "Non" à 86%. Cela veut bien dire que, si chaque mesure est jugée positivement, les Français n’ont pas le sentiment qu'elles vont changer leur vie ou qu’ils vont en profiter.



Lors de sa conférence de presse, le président de la République sera comme d’habitude, bon et combatif. Alors, on n’est jamais à l’abri de la petite phrase cassante, mais il aime ce genre d’exercice, les échanges, le ping-pong. Cependant, Emmanuel Macron se retrouve confronté à une drôle de situation puisque tout ce qu’il avait prévu de dire a été éventé.



Donc tout est sur la table ou presque et notamment le sujet du "travailler plus". Comment ? jour férié en moins, travailler plus longtemps ou adapter le temps de travail à l'âge? Cette mesure alimente tous les fantasmes. À l'heure où Emmanuel Macron fait l'objet d'un procès d’un président qui barre à droite alors qu’il avait promis de barrer "en même temps" à droite et à gauche, voilà une occasion idéale pour corriger le tir.