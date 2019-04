et AFP

publié le 25/04/2019 à 20:14

C'est une question que l'on pose régulièrement aux présidents en exercice. Obtenant souvent la même réponse. Ont-il déjà en ligne de mire la prochaine présidentielle ? Et comptent-ils se représenter ?



Lors de sa conférence de presse menée depuis l'Élysée, Emmanuel Macron n'y a pas échappé. Et le chef de l'État a livré une réponse claire : "Je me fiche de la prochaine élection, je veux réussir furieusement, passionnément".

L'élection présidentielle de 2022, "ce n'est pas du tout mon sujet", a-t-il répondu à une journaliste qui l'interrogeait sur ce point lors de la conférence de presse au cours de laquelle le président de la République a esquissé ses premiers engagements à la suite du grand débat national.

Résolu et offensif, Emmanuel Macron s'est défendu d'avoir fait "fausse route" jusque-là mais a promis une "nouvelle méthode" pour "lever beaucoup de malentendus", multipliant les annonces fiscales, sociales et institutionnelles.

> Que faut-il retenir de l'allocution d'Emmanuel Macron ? Crédit Image : ludovic MARIN / AFP | Crédit Média : M6info | Date : 25/04/2019