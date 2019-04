publié le 25/04/2019 à 18:40

Après le grand débat, la grande explication. Emmanuel Macron intervenait face à plus de 300 journalistes depuis l'Élysée, ce jeudi 25 avril. Le chef de l'État a assuré qu'il avait "appris des choses" à l'occasion d'un "exercice démocratique" qu'il a qualifié d'"inédit". Fort de ces enseignements, et afin d'apporter une réponse aux revendications issues du grand débat et de la crise des gilets jaunes, le locataire de l'Élysée a notamment annoncé vouloir réformer le Conseil économique, social et environnemental (CESE).



Dans cette perspective, Emmanuel Macron a annoncé que "150 citoyens seront tirés au sort dès le mois de juin" afin de participer à cette assemblée."Je souhaite que l'on puisse avoir des citoyens tirés au sort pour compléter cette assemblée et lui permettre de représenter toute la société", a-t-il affirmé. Le Président propose que cette réforme constitutionnelle soit soumise par le gouvernement cet été.

