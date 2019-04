et Léa Stassinet

publié le 25/04/2019 à 18:20

Elle était très attendue. Ce jeudi 25 avril, Emmanuel Macron s'est livré pour la première fois à l'exercice de la conférence de presse. Un rendez-vous crucial pour la fin de son quinquennat, puisqu'il devait annoncer une série de mesures censées mettre fin àla crise des "gilets jaunes" et répondre aux attentes des Français qui se sont exprimés lors du grand débat.



Le chef de l'État a commencé par une allocution de quelques minutes où il a évoqué la crise des "gilets jaunes". "Un mouvement inédit qui a dit sa colère, son inquiétude et son impatience que les choses changent plus vite", a estimé Emmanuel Macron, saluant "les justes revendications" portées par les "gilets jaunes".

Le président de la République a ensuite parlé d'un "tiraillement entre les injonctions contradictoires d'une volonté de démocratie absolue et permanente d'un côté et une fascination autoritaire de l'autre".

Le chef de l'État a aussi fustigé la récupération du mouvement "par les violences de la société", énumérant "antisémitisme, homophobie et attaques contre les institutions, les journalistes et les forces de l'ordre". "L'ordre public doit revenir avant tout", a-t-il estimé.