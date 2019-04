publié le 25/04/2019 à 10:56

Pour son premier grand face-à-face avec la presse, le président ne veut pas se louper. Aucune prise de risque sur la forme, ça sera "classique et sobre", dit l'Élysée. Sur le fond, le président planche depuis une semaine, et pas uniquement sur les annonces.



Il se prépare aussi à être interrogé sur l'affaire Benalla, le passé de Nathalie Loiseau et d'autres sujets qui fâchent. Pour autant, il ne refera pas le grand débat avec les journalistes, prévient un conseiller. Le chef de l'État veut surtout donner un nouvel élan a son quinquennat, pas question de tomber dans le catalogue de mesures. "Il veut donner du sens et un cap", assure son entourage.

Quelques annonces inédites sont attendues. Les rares conseillers ministériels dans la confidence ont d'ailleurs été fermement priés de se taire. Le président, lui, pense déjà à l'après. Il a demandé aux ministres concernés de défendre ses annonces dès demain dans les médias.

Et pour la première fois, un séminaire gouvernemental associera des responsables de la majorité pour un service après vente plus efficace des annonces présidentielles. Une façon de les associer plus étroitement à la mise en oeuvre.

