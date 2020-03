publié le 23/03/2020 à 08:50

Dans cette crise sanitaire inédite du coronavirus, les Français se montrent inquiets, méfiants mais aussi confiants. Tout d'abord, le sentiment le plus partagé dans cette pandémie, et c’est bien normal, est l’inquiétude. 84% des Français se disent inquiets, un chiffre en hausse de 40% sur les 15 derniers jours selon l'Ifop.

De mémoire de sondeurs, un tel bond et de tels chiffres sont inédits sur une durée aussi courte, totalement inédits, comme cette crise sanitaire. Dans ces moments d’incertitude, nous cherchons à nous rassurer en nous raccrochant, pour commencer, au gouvernement et au président de la République, Emmanuel Macron.

Ce fut le cas après la déclaration d’une guerre, comme la première guerre d’Irak en 1990 pour François Mitterrand ou après des attentats comme ça a été le cas 11 septembre 2001 pour Jacques Chirac et en 2015 pour François Hollande. Ou alors durant une violente crise financière comme celle de 2008 pour Nicolas Sarkozy. Notre cinquième République nous ramène à l’Elysée, au premier personnage de l’État, qui décide et qui parle.

La cote de confiance d'Emmanuel Macron bondit

Lors de son allocution il y a une semaine, Emmanuel Macron a battu tous les records d’audience avec plus de 35 millions de téléspectateurs et même presque 40 millions avec les réseaux sociaux. Cette attente se retrouve dans les sondages où la cote de confiance d’Emmanuel Macron est remontée à 51%, soit une hausse de 13 points, dans le baromètre Harris Interactive – Epoka.

Une majorité de français, un peu plus d’un sur deux là aussi, fait confiance au gouvernement pour faire face à cette épidémie de coronavirus. Néanmoins, ce qui monte en même temps, est un phénomène de méfiance, au point de devenir un vrai sujet pour le gouvernement. Selon 64% des Français, le gouvernement cache certaines informations.

Un chiffre qui s'explique par le manque de masques et de tests mais aussi par la mise en place du confinement, décidé au lendemain du premier tour des élections municipales. Le témoignage d’Agnès Buzyn, l’ancienne ministre de la Santé, a aussi marqué les esprits la semaine dernière.

9 Français sur 10 favorables à un confinement plus strict

Autre chiffre préoccupant pour le gouvernement, moins d’un français sur deux estime qu’il communique de manière claire. C’est embêtant quand on ne voit pas une journée sans l’intervention du Président, du Premier ministre ou de plusieurs ministres. Le gouvernement promet la transparence et de dire la vérité mais tout le monde a vu les discours évoluer.



Par exemple, nous sommes passés d’"il y a une réserve de masques" à "les masques ne servent à rien si on ne sait pas les utiliser". L’opinion devance le gouvernement et ce lundi 16 mars, dans un sondage Ifop/M6, presque 9 français sur 10 se disent favorable à un confinement plus strict.



"Face à l’épidémie, la stratégie évolue et nous nous adaptons en permanence" justifie un conseiller. Un constat qui est vrai mais il ne faut pas oublier qu'une stratégie sanitaire ne fonctionne et n’a d’impact, que si tout le monde continue d’y croire.