publié le 03/02/2020 à 16:00

Une nouvelle carte, en temps réel, vous permet de suivre l'évolution mondiale du Coronavirus, réalisé par earlyAlert avec les technologies Esri.

Ce tableau de bord permet de localiser les cas identifiés, ville par ville, partout dans le monde, obtenir des informations supplémentaires comme la densité de population mondiale ou encore la carte des restrictions aéroportuaires et, enfin, filtrer les informations par pays.

Le bilan s'élève, ce lundi, à 362 morts et plus de 17.200 contaminations, soit davantage de décès en Chine continentale dus à ce coronavirus qu'au Sras (349 victimes en 2002-2003). Le virus s'est diffusé dans 24 autres pays. La diplomatie chinoise a indiqué ce matin un besoin urgent de fournitures médicales, notamment de masques, de lunettes et de combinaisons de protection.