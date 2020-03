Coronavirus : qu'est-ce que la chloroquine ?

publié le 23/03/2020 à 05:02

Depuis que le professeur Didier Raoult, directeur de l'Institut Méditerranée Infection à Marseille, a posté une vidéo en expliquant que la chloroquine pouvait être utilisée comme traitement du covid-19, tout le monde se demande ce que c'est exactement, et s'étonne qu'on n'y ait pas pensé plus tôt.

À l'origine, la chloroquine est un médicament couramment utilisé dans le traitement du paludisme. Les amateurs de voyage connaissent mieux cet antipaludéen sous le nom de "nivaquine". Il faut en prendre quand on prévoit de se rendre dans une zone infestée par le parasite du paludisme, transmis par les moustiques.

Des médecins chinois ont utilisé la chloroquine comme traitement du nouveau coronavirus au plus fort de l'épidémie et disent avoir obtenu de très bons résultats. Le professeur Raoult a testé ce même traitement sur une vingtaine de patients à Marseille. Ceux qui ont en plus bénéficié d'un traitement antibiotique (azithromycine) auraient même guéri plus rapidement.

Le CHU de Nice passe à la chloroquine

Méfiants des effets secondaires, le gouvernement français a ordonné des recherches poussées et attend les résultats avant d'étendre le protocole.

"Si ce traitement est efficace, nous le proposerions aux Français sans aucun délai. (...) Nous aurons des études solides qui nous diront si oui ou non c'est un bon traitement. D'ici à 15 jours, nous devrions avoir des données consolidées", a assuré le ministre de la Santé Olivier Véran sur RTL.

Mais le maire de Nice Christian Estrosi ne compte pas attendre deux semaines. Le CHU de Nice va rapidement mettre en place le protocole du professeur Didier Raoult et permettre aux patients atteints par le covid-19, avec l'accord des familles, de bénéficier du traitement à la chloroquine.