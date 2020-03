Coronavirus : que contient le projet de loi sur l’état d’urgence sanitaire ?

Edouard Philippe et Olivier Véran, à l'Assemblée nationale le 21 mars 2020

Quatre jours de travaux intensifs en comité restreint. Le Parlement a validé, ce dimanche 22 mars, une batterie de mesures pour faire face au coronavirus et lancé l'"état d'urgence sanitaire", régime d'exception qui confère des pouvoirs à l'État que les élus ont décidé de lister. Assemblée et Sénat avaient pour objectif initial de s'accorder d'emblée.

Dans une interview au Télégramme, le président de l'Assemblée Richard Ferrand (LaREM) note que malgré les retards, "l’essentiel est que l’état d’urgence sanitaire pourra être promulgué ce lundi".

La loi va permettre d'instaurer immédiatement et pour deux mois l'état d'urgence sanitaire, encadrant la restriction des libertés publiques (confinement, réquisitions...). Après le Sénat, la chambre basse avait donné un premier feu vert dans la nuit de samedi à dimanche à ce texte, alors que le virus a déjà fait plus de 560 morts dans le pays.

Edouard Philippe avait appelé à une "concorde exceptionnelle", alors que "sur tous les continents, s'installe un sentiment d'urgence et parfois de panique". Mais plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer un "champ des restrictions des libertés publiques beaucoup trop large" (LFI) et "excessif" (PS), LR soulignant aussi "le pouvoir colossal" accordé au gouvernement et sa "responsabilité terrible".

Etat d'urgence et report des municipales

Ce texte instaure notamment l'état d'urgence sanitaire qui permet de restreindre des libertés publiques (confinement, réquisitions) pendant deux mois. Il autorise aussi le gouvernement à prendre par ordonnances une série de mesures pour soutenir les entreprises et acte le report du 2e tour des municipales.

Les municipales ont été la source d'un autre point de friction entre Sénat et Assemblée. Plusieurs élus ont jugé "surréaliste" de discuter en longueur sur ce sujet en pleine crise. La chambre haute avait fixé la limite du 31 mars pour le dépôt des candidatures du second tour.

Une date jugée "prématurée" par la majorité et le gouvernement. En commission mixte paritaire, les députés et les sénateurs ont là aussi trouvé un compromis : si les conditions sanitaires le permettent, le dépôt des listes aura lieu le 2 juin en vue du second tour.

Durcissement des sanctions en cas de non-respect du confinement

Dans sa version modifiée par l'Assemblée, le projet de loi prévoit par ailleurs de durcir les sanctions pour les Français qui ne respecteraient pas le confinement avec une amende de 135 euros en cas de violation des règles, 1.500 euros en cas de récidive "dans les 15 jours" et dans le cas de "quatre violations dans les trente jours" un délit "puni de 3.700 euros d'amende et six mois de prison au maximum".



Nicole Belloubet a requalifié en délit le non-respect des consignes de confinement. "Les peines pourront aussi s'assortir de travaux d'intérêt général ou de suspension de permis, à l'appréciation du juge", a détaillé la ministre de la Justice.

Des mesures à destination des salariés et des entreprises

L'autre texte d'urgence, un projet de loi de finances rectificative (PLFR), pour répondre au "tsunami" économique selon les termes du Premier ministre, a lui été adopté sans encombres. Il prévoit aussi des mesures en soutien aux entreprises, mais tous les parlementaires ont dans l'idée qu'il en faudra d'autres.



Comme le réclamaient les syndicats et l'avait annoncé le gouvernement, l'Assemblée a aussi voté la suspension temporaire du jour de carence des salariés en cas d'arrêt maladie pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire qui doit être prochainement déclaré.



Autre signal envoyé aux syndicats, un accord d'entreprise ou de branche sera finalement nécessaire pour permettre aux employeurs d'imposer à leurs salariés une semaine de congés payés pendant la période de confinement.

Le statut du Conseil scientifique inscrit dans la loi

Le Conseil scientifique aura "son statut inscrit dans le marbre de la loi", précise Le Parisien. Ainsi, son président sera "nommé par décret du président de la République". "Le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat nommeront chacun une personnalité qualifiée, les autres le seront par décret gouvernemental", peut-on lire.



Des élus demandent à ce que l'avis du Conseil scientifique soit rendu obligatoire avant toute décision du gouvernement. Mais cette piste a été rejeté par l'exécutif. Olivier Véran a expliqué lors du Grand Jury que le Conseil scientifique n'a "pas vocation à servir d'autorité". "C'est au pouvoir politique de prendre des décisions et de les assumer". Le gouvernement a, de son côté, déposé un amendement prévoyant simplement que "les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision soient rendues publiques".