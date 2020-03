publié le 23/03/2020 à 06:46

Les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie de coronavirus ne font pas l'unanimité. Ce dimanche 22 mars, le Conseil d'État l'a enjoint de revoir, d'ici 48 heures, certaines dérogations de déplacement, notamment pour motifs de santé ou pour l'activité physique. La plus haute juridiction administrative a toutefois refusé d'ordonner le "confinement total" de la population, réclamé en urgence par certains médecins.

Plus précisément, il juge "trop large" l'autorisation de pratiques sportives individuelles, telles que le jogging et demande son réexamen tout comme le fait de préciser préciser" le "degré d'urgence" des motifs de santé pour sortir de chez soi. Le Conseil d'État a également demandé au gouvernement de réévaluer les risques de la tenues des marchés ouverts "compte tenu de leur taille et de leur niveau de fréquentation".

Concernant le confinement total, l'instance administrative s'est justifiée en affirmant que cela impliquerait un ravitaillement à domicile qui ne peut être organisé sur l’ensemble du territoire national, compte tenu des moyens dont l’administration dispose. Cela représenterait des risques "de graves ruptures d’approvisionnement et à retarder l’acheminement de matériels indispensables à la protection de la santé” a-t-elle estimé.

À écouter également dans ce journal

Santé - Alors que l'épidémie de coronavirus s'amplifie chaque jour un peu plus en France, un médicament prescrit contre le paludisme pourrait s'avérer efficace contre le Covid-19, la chloroquine. "D'ici à 15 jours, nous devrions avoir des données consolidées" assure Olivier Véran concernant ce médicament.

Faits divers - Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé dimanche 22 mars le décès d'un médecin de centre hospitalier des suites du coronavirus. Âgé d'une soixantaine d'années, il était médecin urgentiste au CHU de Compiègne, dans l'Oise.

International - Le bilan lié à l'épidémie de coronavirus continue de s'alourdir en Italie. 5.476 personnes sont désormais décédées dans la péninsule, dont 651 dans les dernières 24 heures. Ce chiffre est néanmoins en baisse par rapport à celui de ce samedi 21 mars, une première depuis le début de la pandémie.