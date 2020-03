Coronavirus : quels sont les masques qui protègent et ceux qui ne protègent pas ?

publié le 22/03/2020 à 21:32

Une écharpe remontée jusqu'au nez ou un morceau de tissu cousu main : les masques FFP2 étant réservés au personnel médical en première ligne de la pandémie de coronavirus, nombreux sont les Français à vouloir se protéger par tout autre moyen. Mais quelle est l'efficacité de ces masques fabriqués mains ?

Les spécialistes eux-mêmes sont divisés : certains affirment qu'en portant un masque en tissus par exemple, une personne ne se protège ni elle-même ni les autres, alors que d'autres estiment que ces protections artisanales sont, en résumé, "mieux que rien".

Invité du Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro dimanche 22 mars, Olivier Véran a annoncé que cette interrogation serait bientôt tranchée. "J'ai demandé aux autorités compétentes de nous rendre des avis sur la question", a-t-il assuré. Le ministre de la Santé a aussi mis en garde sur l'utilisation des masques : le port de ceux-ci n'est, selon lui, "pas l'alpha et l'omega de la protection".

Oubliez l'écharpe ou le bandana

Le masque chirurgical et le masque FFP2 fonctionnent eux dans un seul sens. Le premier protège les autres du virus si vous êtes porteur, le second "protège le médecin de la contamination de son patient", résume Le Parisien. Dans une infographie publiée sur son site internet et relayée par les pompiers de Paris, le quotidien évalue le niveau de protection de chacun de ces équipements.

#COVID19 | Le masque : un moyen de protection. Mais lequel ? Sont ils tous efficaces ?@le_Parisien nous éclaire avec cette infographie. pic.twitter.com/RJM7ulZ8T6 — Pompiers de France (@PompiersFR) March 22, 2020

Ainsi, les écharpes et bandanas sont présentés comme totalement inefficaces contre les virus, et par conséquent comme ne protégeant pas du covid-19. En ce qui concerne les masques de bricolage, seuls les masques de chantiers certifiés EN149, peuvent être suffisamment protecteurs, à condition d'être bien portés.

Quelle que soit l'option choisie, la meilleure méthode pour se protéger du coronavirus est l'hygiène. "Si vous voulez vraiment vous protéger et protéger les autres, c'est le lavage des mains, c'est le gel hydroalcoolique, c'est la distanciation sociale", a ainsi insisté Olivier Véran sur RTL.