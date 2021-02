Les stations de ski sont-elles ouvertes en Europe, comme le dit Dupont-Aignan ?

publié le 03/02/2021 à 10:35

C’est par un tweet que le président de Debout la France a signifié sa colère. Il a publié mardi 2 février à 12h10 sur le réseau social une photo d’un télésiège au dessus de piste de ski vide de sportifs alpins. Barrant ce cliché hivernal, une citation du journal Le Monde : "Covid-19 : les remontées mécaniques des stations de ski resteront fermées en février, sans date de réouverture prévue".

En bas à droite en incrustation, Nicolas Dupont-Aignan, bras croisés, costume cravate, qui nous demande de sauver la montagne. Au dessus du photomontage, ce message : "Arrêtez cette folie ! Les stations de ski sont ouvertes partout en Europe et le grand air n’a pas relancé l’épidémie. Le gouvernement s’acharne sur ce secteur sans fondements scientifiques", suivi d’un lien pour signer une pétition.

Les stations de ski sont ouvertes en Europe ? Étrange, il nous semblait pas... Et bien non, toutes les stations ne sont pas ouvertes en Europe. Il y a des spécificités chez presque tous nos voisins. En vérité, il y a des stations qui sont totalement fermées et d'autres qui le sont partiellement.

Arrêtez cette folie! Les stations de ski sont ouvertes partout en Europe et le grand air n’a pas relancé l’épidémie ! Le gouvernement s’acharne sur ce secteur sans fondement scientifique. Il faut d’urgence sauver la montagne, ses emplois, ses territoires : https://t.co/uiX6eOwodX pic.twitter.com/v1zDPhkAby — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) February 2, 2021

Allemagne et Italie : les remontées mécaniques fermées

Commençons par les pays qui, comme la France, pourraient connaître une saison blanche. Dans ce cas, on trouve l'Allemagne et l'Italie. Angela Merkel a été la première, en décembre, à tirer la sonnette d'alarme concernant les contaminations lors des vacances de ski. Et l'Allemagne a fermé ses remontées mécaniques.

En Italie, un décret du 16 janvier ne permet pas non plus les ouvertures des télésièges et autres téléskis, et l'interdiction de se déplacer entre les régions prévaut toujours jusqu'au 15 février. Le Figaro note tout de même qu'une station du Tyrol sud avait décidé d'ouvrir pour les fêtes de fin d'année avant de fermer à nouveau.

En Espagne, plus de pistes ouvertes, mais les restrictions sanitaires font qu'il est difficile de s'y rendre. Par exemple, en Catalogne, il faut un motif de déplacement valable pour se déplacer entre régions. Et faire le chasse-neige n'y figure pas. La plupart des stations sont fantômes.

Vers un ski national ?

Par contre, en Suisse, les stations sont bien ouvertes. Mais les bars et restaurants ont fermé avec des restrictions et quarantaine de dix jours, notamment pour les touristes en provenance de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Certains pays optent pour le ski national. Ce sont des endroits où il sera très difficile de faire la godille, car les pistes sont réservées aux habitants. C'est le cas d'Andorre, où il faut se munir d'un forfait résident, tout en joignant des documents certifiant la résidence, afin de profiter des stations de ski de la principauté.

Même chose en Autriche, deuxième destination skiable en Europe. Les stations sont ouvertes, mais le gouvernement fait tout pour dissuader les touristes. Les nuitées sont possibles uniquement pour les voyages d'affaires. Quarantaines et masques FFP sur les pistes, mais le pays voit un grand nombre de skieurs étrangers et parle de durcir encore ses contrôles. Il est donc abusif, comme Nicolas Dupont-Aignan l'affirme, de dire que les stations de ski sont ouvertes en Europe. C'est ce qui s'appelle en fait descendre tout schuss la piste de l'intox.