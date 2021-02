Coronavirus : en France, les ventes de masques FFP2 sont en hausse

publié le 02/02/2021 à 21:23

La vente des masques FFP2 a été multipliée par 10 dans certains réseaux de pharmacies avec l'arrivée des variants. À cause de la menace des nouveaux virus, les Français se ruent à nouveau sur les masques. Depuis la mi-janvier, 6 millions de masques sont vendus chaque semaine en grande distribution.

Selon une information BFMTV, la menace d'un troisième confinement ainsi que la hausse des contaminations, incitent les Français à s'équiper davantage contre le coronavirus. Selon un décret du 28 janvier, les seuls masques considérés comme protection suffisante sont les modèles chirurgicaux ou ceux qui filtrent encore mieux comme les FFP2 ou les FFP3. Les masques artisanaux en tissu sont en effet déconseillés par les autorités sanitaires.

Les masques FFP2, ces modèles haut de gamme sont de plus en plus visibles dans la rue ou les transports en commun. Depuis quelques semaines, les pharmacies sont dévalisées car ce sont les rares points de ventes qui peuvent les vendre au grand public. Ces modèles se font rares dans la grande distribution, d'ailleurs, la Fédération du commerce et de la distribution (FCD) conseillait jusqu'à il y a peu à ses adhérents de les réserver aux professionnels.

Pour avoir la chance de trouver un masque FPP2 il est conseillé de se rendre sur internet. Mais sur Amazon les prix ont augmenté de 60% environ, par exemple un lot de 20 masques proposé à 24,99 euros en début janvier est actuellement disponible à 40 euros.