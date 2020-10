Coronavirus : la Catalogne ferme ses bars et restaurants pendant 15 jours

et AFP

publié le 14/10/2020 à 15:59

Le regain de l'épidémie en Espagne a poussé les autorités catalanes à promulguer de nouvelles mesures sanitaires. Dès jeudi 15 octobre, les bars et restaurants fermeront leurs portes pendant 15 jours en Catalogne, ont annoncé mercredi les autorités régionales. Objectif : endiguer la progression de la pandémie de coronavirus qui a déjà fait au moins 33.000 victimes.

À Madrid, dans les régions d'Andalousie, de Navarre ou de Galice, d'autres mesures sanitaires drastiques ont été appliquées. Dans la capitale, placée en alerte vendredi dernier, les habitants ne peuvent sortir de leur commune que pour se rendre sur leur lieu de travail, à l’école, chez leur médecin ou pour un motif de force majeure.

Les restaurants et les bars ne pourront plus accueillir leur clientèle : seules les livraisons restent autorisées. Lors d’une conférence de presse, Pere Aragones, président par intérim du gouvernement régional, a reconnu des restrictions "difficiles" pour le secteur de la restauration. Celles-ci permettent toutefois d’"éviter un confinement total ces prochaines semaines".

Un regain de l'épidémie en Catalogne

Ces restrictions entreront en vigueur dans la nuit de jeudi à vendredi et dureront au moins 15 jours, a-t-il indiqué. "Il nous faut limiter les dîners avec les amis, les sorties du week-end, les rendez-vous avec les amis ou la famille, qui peuvent attendre, et devront attendre", a-t-il ajouté.

Si la Catalogne, l’une des premières régions touchées par la deuxième vague, avait réussi à limiter la hausse des contaminations en prenant des mesures fortes, les autorités locales ont vu ensuite un regain des infections depuis plusieurs jours.

D’autres pays ont appliqué des mesures contraignantes dans le secteur de la restauration face à la reprise de la pandémie de Covid-19. Les Pays-Bas ont imposé la fermeture des bars et restaurants tandis que l'Italie a interdit aux bars et restaurants de servir des clients non assis après 21h00. À Paris, seuls les bars ont dû fermer leurs portes. De même pour les pubs à Liverpool en Angleterre.