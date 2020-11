publié le 11/11/2020 à 14:25

Aux États-Unis, Joe Biden a été élu 46e président de la République alors que la participation a été dopée par les votes par correspondance. Des votes que le camp Trump juge frauduleux et qu'il aimerait voir annuler. En France, les élections régionales et départementales prévues pour mars 2021 sont en passe d'être reportées à juin, en raison de la seconde vague de l'épidémie de coronavirus. Le vote par correspondance ou le vote numérique pourraient-ils sauver cette élection et permettre au plus grand nombre de participer ?

Lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale ce mardi 10 novembre, le député MoDem des Yvelines Jean-Noël Barrot a demandé d'ouvrir ce "chantier difficile" et a rappelé qu'une proposition de loi a été déposée en ce sens. Rappelant le "rôle-clef" du vote à distance dans l'élection américaine, il estime que "la progression de l'abstention n'est pas une fatalité" et que "la France peut aussi traverser les crises sans mettre la démocratie à l'arrêt".



"Nos concitoyens ne doivent pas avoir à choisir entre l'expression de leurs droits civiques et leur santé, a-t-il ajouté. La France a renoncé au vote par correspondance en 1975 pour des risques de fraudes. 50 ans plus tard, ne sommes-nous pas capables de les maîtriser ?" Jean-Noël Barrot a rappelé que les députés des Français de l'étranger sont élus ainsi.

"La progression de l'abstention n'est pas une fatalité (...) Nos concitoyens ne doivent pas avoir à choisir entre l'expression de leurs droits civiques et leur santé", déclare @jnbarrot, qui préconise la mise en place du vote à distance.#DirectAN #QAG pic.twitter.com/VzDhH3HUJw — LCP (@LCP) November 10, 2020

Le gouvernement botte en touche

Chargé en tant que ministre de l'Intérieur de l'organisation matérielle des élections, Gérald Darmanin a répondu que "le système électoral français [fonctionnait] et qu'il [correspondait] sans doute à certain nombre de critères qui [empêchaient] peut-être d'aller vers le vote à distance."

Les possibilités de fraudes qui ont conduit à la suppression du vote par correspondance "n'ont pas beaucoup changé", selon Gérald Darmanin, "même si évidemment le service public de la Poste contribue à la vie électorale par le port des plis, des bulletins de vote ou des professions de foi avec parfois un certain retard post-jours de l'élection."

"Nous ne sommes pas capables au ministère de l'Intérieur d'être sûr que le vote par correspondance, comme le vote électronique, soit complètement incontestable vu que des cas de fraudes peuvent être relevés, a ajouté le ministre de l'Intérieur. "Je souhaite qu'on puisse voter librement dans un isoloir", a conclu le ministre, qui a estimé que cela limitait le risque d'intervention d'un tiers pouvant faire pression sur l'électeur.

"Le système électoral français fonctionne, il correspond sans doute à un certain nombre de critères qui empêchent peut-être d'aller vers le vote à distance", affirme @GDarmanin, qui évoque notamment la "lutte contre la fraude".#DirectAN #QAG pic.twitter.com/NF5rgFui6B — LCP (@LCP) November 10, 2020