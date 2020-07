Une urne et du gel hydroalcoolique (illustration)

publié le 13/07/2020 à 17:16

C'est une première qui pourrait en entraîner d'autres au vu du nombre de recours déposés à la suite des élections municipales de 2020 et de la très forte abstention dûe à l'épidémie de coronavirus. Le tribunal administratif de Nantes a annulé les élections municipales de Malville (Loire-Atlantique) le 9 juillet, rapporte Ouest-France.

Une maire-adjointe sortante a été élue dès le premier tour. Avec 50,32 % des suffrages exprimées, Martine Lejeune a remporté la majorité absolue à trois voix près. L'abstention dans le village était de 55,37 %. Magali Janvier (25,89 %, 283 voix) a donc décidé de déposer un recours.

La deuxième a obtenu gain de cause. Le "contexte sanitaire" et les "messages diffusés par le gouvernement dans les jours précédant le vote" ont "dissuadé une partie significative des électeurs de se rendre au bureau de vote" au premier tour des élections municipales, a estimé le tribunal. "Les circonstances ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin et à fausser les résultats", note-t-il.

Martine Lejeune a fait appel de cette décision. Les élus restent donc en place pour l'instant. Si la décision du tribunal administratif était confirmée par le Conseil d'État, les élections municipales et les élections communautaires seront annulées et devront de nouveau être organisées.