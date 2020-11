Yvelines : une fausse policière condamnée à deux ans de prison ferme

publié le 06/11/2020 à 20:15

De juin à octobre, une femme de 51 ans se faisait passer pour une policière ou une interprète en arabe auprès de personnes âgées vulnérables afin de leur voler leurs biens. Elle a été condamnée le mardi 3 novembre à deux ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Versailles.

Elle procédait de la même manière pour chacune des victimes. À la sortie d'une boulangerie des Mureaux, dans les Yvelines, elle s'approchait d'une personne vulnérable et lui proposait son aide pour rentrer chez elles. La plus jeune victime était une femme aveugle de 58 ans, précise Le Parisien, la plus âgée avait 92 ans. Lorsque ces femmes acceptent l'aide de la prétendue policière, cette dernière en profitait pour dérober leurs biens chez elles.

Dans un premier temps, sept plaintes ont été déposées conte l'accusée, deux supplémentaires sont arrivées après son placement en détention provisoire. Face au juge, la quinquagénaire a reconnu les faits et promis de ne jamais récidiver. Mais avec deux condamnations pour vol et escroquerie déjà à son actif, elle a finalement écopé de 24 mois d'emprisonnement.