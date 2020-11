Confinement : Gérald Darmanin demande un renforcement des contrôles

et Thomas Prouteau

publié le 10/11/2020 à 18:00

Le télégramme, envoyé à tous les préfets de France ce lundi 9 novembre et que RTL a pu consulter, est particulièrement ferme. Alors que la population est de nouveau appelée à se confiner depuis le vendredi 29 octobre, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin demande "une particulière fermeté pour faire respecter, sur le terrain" les règles de confinement.

"Toute personne ne disposant pas de motif légitime de se déplacer devra être verbalisée", martèle le locataire de la Place Beauvau, qui demande de mettre en place des contrôles "visibles", avec "des points de contrôle fixes", des "patrouilles mobiles" et des contrôles dans les "points de passages" et les "grands axes de déplacement (dont les gares et aéroports)".



Ainsi, après une "première phase de forte volonté d'explication et de nécessaire pédagogie", Gérald Darmanin demande notamment de s'attaquer avec "une particulière fermeté" aux "rassemblements privés" et "rassemblements de voie publique" interdits et aux "établissements recevant du public" qui n'ont pas le droit d'ouvrir.

"Un effort tout particulier" là où les manquements sont "récurrents"

Le ministre de l'Intérieur demande aussi de faire preuve de fermeté sur "les déplacements individuels n'entrant pas dans le champ des exceptions autorisées". Si "aucune limitation ne peut être imposée dans les lieux d'habitation", rappelle le document, il est demandé de "faire preuve de la plus grande attention quant aux personnes qui se rendent ou quittent les lieux sans motif légitime" ainsi qu'aux "différents signalements de tapages".

Gérald Darmanin demande aux préfets "un effort tout particulier" dans "les agglomérations et dans les zones à forte concentration de population où" sont constatés "des manquements récurrents dans le respect du confinement". "Dans ce cadre, les parcs et jardins feront l'objet d'une attention spécifique", note le ministre.