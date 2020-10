publié le 15/10/2020 à 08:12

Y aura-t-il des élections régionales et départementales au printemps 2021 ? Rien n'est moins sûr puisque selon nos informations, le président de la République ne cache plus ses doutes sur la possibilité d'organiser ces élections régionales et départementales dans de bonnes conditions.

D'après nos informations, Emmanuel Macron a même décidé de créer un comité des sages. Une instance où toutes les formations politiques seront représentées. La mission de ce comité sera claire : dire si oui ou non les élections régionales auront lieu comme prévu au mois de mars 2021. Ce n'est pas tant une question d'organisation du vote, puisqu'on y est arrivé pour les municipales, explique le chef de l'État en privé, mais plutôt un problème juridique.

D'après lui, la validité du scrutin pourrait être mise en cause si tout le monde ne pouvait pas mener la même campagne à cause des restrictions liées au Covid-19. Emmanuel Macron va demander à ce comité de se prononcer d'ici la fin de l'année.

À écouter également dans ce journal :

Faits divers - Le suspect interpellé par les gendarmes de Grenoble mardi 13 octobre a tout avoué. Ce père de famille de 25 ans aurait reconnu le meurtre de la jeune Victorine Dartois, âgée de 18 ans. Il était connu de la police mais pour des délits de droit commun. Il sera présenté aux juges et probablement mis en examen à l'issue de sa garde à vue ce jeudi 15 octobre.

Société - Macron reçoit les syndicats de policiers. Après avoir été entendus par le ministre de l'Intérieur, les syndicats de policiers rencontrent Emmanuel Macron ce jeudi 15 octobre au matin pour évoquer leur protection, le tout dans un contexte tendu après une série de violences à l'encontre des forces de l'ordre ces derniers jours.

Football - Les Bleus ont eu un sursaut d'orgueil en s'imposant 2 à 1 face à la Croatie. Deux ans après leur défaite contre la France en finale de Coupe du monde, les Croates ont encore subi le réalisme des Bleus mercredi 14 octobre à Zagreb, lors de la quatrième journée de la Ligue des nations.