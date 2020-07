publié le 10/07/2020 à 10:22

Depuis quelques jours de nombreux scientifiques et experts s'alarment : une deuxième vague est possible à l'automne. Les premiers signes sont là, comme le précisait Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique dans le journal Libération : "Les Français ont abandonné les gestes barrières".

En France il y a donc un décalage manifeste entre le discours des scientifiques et le comportement des politiques de l'autre. Au cours des passations de pouvoir, de la soirée électorale et même à l'Assemblée nationale, les politiques ne respectent plus les gestes barrières et les distanciations sociales.

Quand Éric Dupond-Moretti, nouveau ministre de la Justice, embrasse Nicole Belloubet par exemple au moment de la passation de pouvoir, c'est un geste ahurissant quand on voit que tous les collaborateurs sont eux masqués sur les côtés. Ces images diffusées partout donnent un très mauvais exemple.

« Le courage c’est aller à l’idéal et de comprendre le réel».

Lors des soirées électorales, au Havre par exemple, l'ancien Premier ministre était collé serré avec tous ses colistiers. À Marseille, nous avons vu les embrassades et la cohue pour l'union de la gauche. À Lyon, tous les écolos ont fait leur soirée électorale dans un bar. Mais la semaine suivante, douche froide : un jeune élu a été testé positif à la Covid-19, résultat l'agence régionale de Santé a dû étudier toutes les photos de la soirée et 14 élus se sont retrouvés à l'isolement.

Ce sont les politiques qui passent à la télévision et qui donc doivent donner l'exemple. Personne ne sait s'il y aura une deuxième vague de coronavirus mais ce qui est sûr c'est que le "faites ce que je dis, pas ce que je fais", ça ne marche pas à tous les coups.