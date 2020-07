publié le 05/07/2020 à 18:41

Édouard Philippe est désormais officiellement maire du Havre depuis 10h30, ce dimanche 5 juillet et le premier conseil municipal de la ville portuaire. "Le fait d'être maire c'est avoir la chance d'exercer le plus beau des mandats que la république puisse offrir", s'est félicité l'ancien Premier ministre.

Après ce premier conseil municipal, Édouard Philippe est allé déposer une gerbe au pied du monument aux morts, une tradition au Havre. Il s'est offert ensuite un bain de foule, ovationné par ses soutiens et recevant même des cadeaux de la part d'enfants. "Le Havre est content, on n'attend plus que le soleil qui va arriver grâce à Édouard Philippe", s'est écrié un de ses sympathisants au micro de RTL.

Sans surprise, l'ancien Premier ministre a été réélu sans surprise lors du conseil municipal : il a obtenu 47 voix contre 12 pour son adversaire Jean-Paul Lecoq.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus en Guyane - L'épidémie s'aggrave dans le territoire d'Outre-mer, avec 355 nouveaux cas avérés en 24 heures. Plus de 5.000 patients sont actuellement touchés par le Covid-19 en Guyane.

Faits-divers - La gendarmerie nationale sous le choc aujourd'hui, après la mort de l'une des leurs hier soir, à Port Sainte-Marie, dans le Lot-et-Garonne. La gendarme de 25 ans a été percutée par un chauffard qui tentait de fuir un contrôle.



Violences policières - À Stains (Seine-Saint-Denis), la fresque en hommage à Adama Traoré et George Floyd a été vandalisée la nuit dernière. Des inscriptions "stop aux Traoré" "extorsion" ou encore "vol" ont été taguées sur la peinture murale.