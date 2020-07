publié le 06/07/2020 à 22:45

Le remaniement de ce lundi 6 juillet a vu plusieurs ministres quitter leurs fonctions dans le gouvernement. Parmi eux, on retrouve en premier lieu Christophe Castaner, ancien ministre de l'Intérieur, qui après la crise des "gilets jaunes" et les récentes affaires de violences policières, n'a pas vu sa confiance être renouvelée. Il a été remplacé par Gérald Darmanin.

Également menacée par ce remaniement, Nicole Belloubet n'est plus Garde des Sceaux. Ces derniers mois, la réforme des retraites avait conduit les avocats a entamer plusieurs grèves, dénonçant le manque d’écoute de leur ministre de la Justice. Elle a été remplacée par l'avocat pénaliste Éric Dupont-Moretti, principale surprise de ce remaniement.

L’ancienne ministre du Travail Muriel Pénicaud, fragilisée par le débat sur la réforme des retraites et polémique sur l’allongement du congé de deuil après le décès d’un enfant, a également été remerciée et remplacée par Élisabeth Borne, ancienne ministre de la Transition écologique et solidaire. Au ministère de l'Agriculture, Didier Guillaume laisse place à Julien Denormandie.

Parmi les autres départs du gouvernement, on retrouve celui de la porte-parole Sibeth Ndiaye. Cette dernière a précisé qu'elle avait décidé de ne pas faire partie de la nouvelle équipe gouvernementale pour des "raisons personnelles".

Enfin, les secrétaire d'État Laurent Nunez (Intérieur), Brune Poirson (Transition écologique), Cédric O (Numérique) et Adrien Taquet (protection de l'enfance) n'ont pas été mentionnés lors de l'annonce d'Alexis Kohler. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'ils ne feront pas partie de ce nouveau gouvernement, puisque la liste des secrétaires d'État sera connue dans les prochaines heures.