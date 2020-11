Pour David Lisnard, maire de Cannes, Emmanuel Macron est "archaïque"

publié le 23/11/2020 à 08:54

À la veille des annonces d'Emmanuel Macron, RTL a reçu ce lundi 23 novembre, David Lisnard, maire LR de Cannes et porte-parole des maires de France. L'élu attend de cette allocution du président de la République, "de la méthode, des perspectives, du bon sens. Mettre un terme à des situations à la fois inefficaces dans la lutte contre la maladie et injustes sur le plan social et économique".

Selon le maire de Cannes, des leçons auraient dû être tirées du printemps. "Le gouvernement aurait dû travailler cet été, ce qu'il n'a pas fait, pour anticiper les différents scénarios et que les règles soient claires", dit-il. "La politique c'est par définition l'appréhension de la crise. Aujourd'hui, la difficulté c'est de recréer de la visibilité dans de l'incertain", ajoute-t-il.

"Le fait qu'on attende ainsi la parole du président révèle à mon avis l'obsolescence du régime", poursuit David Lisnard qui dénonce une "théâtralisation" et une "hypercommunication". "On peut mieux lutter contre la maladie en ciblant autour des cas contagieux, qu'on n'a pas su tracer parce qu'on s'est fait bouffer par des procédures bureaucratiques", estime le maire de Cannes.

Un excès de "bureaucratie"

"On a eu un excès de ce qui était bureaucratique, c'est-à-dire les auto-attestations, les autorisations de sortie. On est le seul pays d'Europe, où tous les jours on passe notre temps à faire de la bureaucratie pour aller acheter sa baguette ou sortir son chien", déclare l'élu. "La crise révèle un système qui n'est pas adapté à la bonne gestion publique", explique encore David Lisnard.

Selon le maire de Cannes, "aujourd'hui on a, au sommet de l'État, des personnes qui sont l'archétype d'un système archaïque", tout comme Emmanuel Macron. "Le système des élites qui nous gouverne est très conformiste", conclut-il.