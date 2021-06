L'élection présidentielle 2022 aura lieu les 10 et 24 avril

Les électeurs français seront de nouveau appelés aux urnes pour élire leur chef d'État dans dix mois. L'exécutif annonce, ce mardi 22 juin, que le premier tour de l'élection présidentielle de 2022 aura lieu le 10 avril, tandis que le second tour aura lieu deux semaines plus tard, le 24 avril, selon une information de France info que nous sommes en mesure de confirmer.



Nos confrères rapportent que cette annonce devrait être officialisée la semaine prochaine après un conseil des ministres. Comme le prévoit l'article 7 de la constitution, la passation devant avoir lieu avant le 13 mai 2022, la présidentielle devait donc forcément être tenue entre le 8 et le 23 avril.

Pour l'heure, seuls quelques candidats, dont Xavier Bertrand (ex-LR), Marine Le Pen (RN), Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) ou Jean-Luc Mélenchon (la France insoumise) se sont officiellement déclarés. D'autres personnalités, comme Anne Hidalgo, le président de la République Emmanuel Macron ou encore Valérie Pécresse, pourraient être candidats.