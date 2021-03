Île-de-France : "On pourrait interdire les déplacements interdépartementaux", dit Karl Olive

et Sarah Belien

publié le 18/03/2021 à 09:55

Emmanuel Macron s'est rendu dans les Yvelines mercredi 17 mars au centre hospitalier de Poissy. Et c'est Karl Olive, maire (DVD) de Poissy, vice-président du conseil départemental des Yvelines qui l'a accueilli. L'occasion pour l'élu de faire remonter le souhait des élus quand aux restrictions qui seront prises dans les jours qui suivent.

"J'ai demandé au Président d'arrêter de défier les élus alors que ça devrait être plutôt l'inverse. Il me dit que ce n'est absolument pas ça. Je lui ai dit que si ce n'était pas pas ça, venez nous voir, on fait une délégation d'élus sans filtre, et c'est ce qu'il a fait." Cette délégation a bien eu lieu.

Selon l'élu, il a été question de mesures de freinage qui pourraient être mises en place dans les semaines qui suivent en Île-de-France. Selon Karl Olive, l'exécutif "veut élargir encore un peu plus la pratique du télétravail et le contraindre. (...) Ca peut aussi vouloir dire interdire les déplacements inter-régions et interdépartementaux. Cela fait partie de la petite chanson que les élus ont pu lui faire remonter", a confié le vice-président du conseil départemental des Yvelines.

Pour ce qui est des restrictions les week-ends, "il y aurait des restrictions qui passeront certainement par plus de contrôles sur le respect des gestes barrières. Mais les maires ont insisté pour que les Franciliens aient la possibilité de faire leurs courses, de s'oxygéner au grand air", assure-t-il.

Dans les Yvelines, "ce qu'on constate c'est qu'il y a moins d'incidence que sur le reste de l'Île-de-France. C'est dû à une campagne massifiée. Sur les 3.000 agents de centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain, 50% se sont faits vacciner," témoigne le maire DVD de Poissy. "Il faut s'autodiscipliner", a martelé ce dernier.